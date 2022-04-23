Евгений Рылов примет участие в чемпионате России по плаванию

Двукратный олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Евгений Рылов примет участие в чемпионате России по плаванию, который пройдет с 24 по 29 апреля в Казани, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Евгений Рылов заявлен на дистанции 50, 100, 200 м на спине и 100 м вольный стиль.

22 апреля стало известно, что Рылов отстранен на девять месяцев за то, что нарушил правила федерации, когда принял участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, прошедшего 18 марта на стадионе «Лужники».