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Сегодня, 16:21

Евгений Рылов примет участие в чемпионате России по плаванию

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Евгений Рылов примет участие в чемпионате России по плаванию, который пройдет с 24 по 29 апреля в Казани, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Евгений Рылов заявлен на дистанции 50, 100, 200 м на спине и 100 м вольный стиль.

22 апреля стало известно, что Рылов отстранен на девять месяцев за то, что нарушил правила федерации, когда принял участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, прошедшего 18 марта на стадионе «Лужники».

Источник: https://russwimming.ru/node/19869
Евгений Рылов
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