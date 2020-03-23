Олимпийский чемпион из ЮАР заболел коронавирусом

Олимпийский чемпион Лондона и двукратный чемпион мира по плаванию южноафриканец Кэмерон Ван дер Бург рассказал, что переболел коронавирусом.

— Сегодня уже 14 дней, как я борюсь с COVID-19, — написал спортсмен в Twitter. — Безусловно, это самый страшный вирус, который я когда-либо переносил, несмотря на то что я здоровый человек с сильными легкими (не курю, занимаюсь спортом), веду здоровый образ жизни и молод (не вхожу в группу риска).

Хотя самые тяжелые симптомы (сильная лихорадка) ослабли, я все еще борюсь с серьезной слабостью и остаточным кашлем, который я не могу преодолеть. Любая физическая активность, например, ходьба, оставляет меня истощенным на несколько часов.

Потери в физических кондициях огромны. Спортсмены, которые перенесут COVID-19 в течение последнего тренировочного цикла, потеряют большую часть физической подготовки. Инфекция незадолго до соревнований — хуже всего.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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