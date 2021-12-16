Мужская сборная России по плаванию выиграла золото в эстафете на чемпионате мира
19:35
Мужская сборная России по плаванию выиграла золото в эстафете 4х100 на чемпионате мира на короткой воде.
В составе команды выступили Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев.
Второе место заняла сборная Италии, замкнула тройку команда США.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Абу-Даби и завершится 21 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.fina.org/competitions/2/15th-fina-world-swimming-championships-25m-2021/results?event=d8b2be5e-870b-4c75-98d4-7e4cdc2c53d5
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