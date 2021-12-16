Мужская сборная России по плаванию выиграла золото в эстафете на чемпионате мира

Мужская сборная России по плаванию выиграла золото в эстафете 4х100 на чемпионате мира на короткой воде.

В составе команды выступили Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев.

Второе место заняла сборная Италии, замкнула тройку команда США.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Абу-Даби и завершится 21 декабря.