Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Аньель признался в сексуальной связи с несовершеннолетней

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Янник Аньель признался в сексуальной связи с несовершеннолетней.

«Аньель признает достоверность фактов по возбужденному против него делу, — приводит слова прокурора Эдвиж Ру-Моризо BFM. — При этом Янник уточнил, что не чувствует, будто имело место какое-либо принуждение».

Ранее сообщалось, что 29-летний француз обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки.