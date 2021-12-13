Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Аньель признался в сексуальной связи с несовершеннолетней
16:01
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Янник Аньель признался в сексуальной связи с несовершеннолетней.
«Аньель признает достоверность фактов по возбужденному против него делу, — приводит слова прокурора Эдвиж Ру-Моризо BFM. — При этом Янник уточнил, что не чувствует, будто имело место какое-либо принуждение».
Ранее сообщалось, что 29-летний француз обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/natation/violences-sexuelles-yannick-agnel-reconnait-les-faits_AV-202112130200.html
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