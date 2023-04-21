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Плавание

Сегодня, 22:02

Матыцин: «Российское плавание всегда сохраняло лидирующие позиции на мировой арене»

Виталий Косик
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что результат Евгении Чикуновой, который превзошел мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, является подтверждением того, что российское плавание сохраняет лидирующие позиции на международной арене.

«Российское плавание всегда сохраняло лидирующие позиции на мировой арене, и рекорд, установленный Евгенией в гостеприимной Казани, тому подтверждение. Никакое давление сторонних организаций не отразилось на качестве подготовки наших пловцов. Федерация плавания подготовила все необходимые документы для официальной регистрации рекорда и ожидает подтверждения от Международной федерации плавания. Этот рекорд станет еще одной страницей в летописи наших славных побед. Евгения показала сегодня высший класс и порадовала не только себя, но и всех любителей плавания. Уверен, что впереди у нашей спортсменки еще много побед и рекордов. Пусть этот станет лишь одним из множества», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Сегодня, 21 апреля, Чикунова в финале чемпионата России в Казани показала результат 2 минуты 17,55 секунды. Ранее мировой рекорд принадлежал Татьяне Скунмакер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).

Источник: https://tass.ru/sport/17583185
плавание
Олег Матыцин
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