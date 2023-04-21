Российские пловцы Кирпичникова и Николаев сменят спортивное гражданство

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что пловцы Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев будут выступать за другие сборные.

«Большой неожиданностью их решение не стало. Кирпичникова давно живет во Франции, а Николаев — в Австралии. Они высказали свое желание сменить спортивное гражданство, Всероссийская федерация плавания не видит с этим проблем. Претензий к спортсменам у нас нет. Предательством мы это не считаем», — приводит РИА «Новости» слова Сальникова.

22-летняя Кирпичникова — трехкратный призер чемпионата Европы 2020 года, мастер спорта международного класса.

25-летний Николаев — серебряный призер чемпионата России-2022 в Казани. Он уже выступает на чемпионате Австралии, но в данный момент представляет клуб.