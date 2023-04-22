Новости
Статьи Олимпиада
Игры
Главная
Плавание

Сегодня, 13:33

Олимпийская чемпионка Шонмакер поздравила Чикунову, побившую ее мировой рекорд

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка Татьяна Шонмакер из ЮАР поздравила россиянку Евгению Чикунову, побившую ее мировой рекорд.

«Да, да, да! Ты просто разгромила его, девочка. Мои поздравления! Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас», — написала Шонмакер в социальных сетях.

18-летняя Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на чемпионате России в Казани. Россиянка показала результат 2.17,55 — это более чем на секунду быстрее предыдущего рекорда мира, принадлежащий Шонмакер.

Евгения Чикунова. Чикунова взяла новый рекорд мира на дистанции Ефимовой. Признает ли его FINA?

Евгения Чикунова
0
Читайте также
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Захарова ответила на слова главы минобороны ФРГ об ударах ВСУ по России
В Москве погибла вдова советского разведчика Савинцева
Орбан удивился заявлению Столтенберга о необходимости вступления Украины в НАТО
Пригожин заявил о службе сына Пескова в группе «Вагнер»
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Капризова удалили до конца матча за драку
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матыцин: «Российское плавание всегда сохраняло лидирующие позиции на мировой арене»
Новости
RSS RSS
Все новости