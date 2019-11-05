Кудашев и Пасынков стали чемпионами России

Александр Кудашев выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате России в Казани. Его результат 1 минуту 51,20 секунды. Вторым стал Александр Прибыток (1.52,78), третьим финишировал Даниил Пахомов (1.52,79).

На дистанции 400 метров комплексным плаванием у женщин победу одержала Ирина Кривоногова (4.34,84), второе место заняла Александра Денисенко (4.38,88), замкнула тройку лучших Анна Чернышева (4.40,52).

Даниил Пасынков стал первым на дистанции 200 метров комплексным плаванием (1 минута 54,28 секунды). Второе место занял Александр Осипенко (1.54,34), замкнул тройку Максим Ступин (1.55,21).