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Сегодня, 10:00

Чемпионат России: расписание соревнований и трансляция 17 апреля

Чемпионат России по плаванию в Казани завершится 19 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Пловчиха Юлия Ефимова.
Юлия Ефимова.
Фото Алексей Савченко / Всероссийская федерация плавания

17 апреля пройдут очередные заплывы в рамках чемпионата России по плаванию. Соревнования проходят в бассейне Дворца водных видов спорта в Казани. «СЭ» публикует расписание четвертого дня турнира. Время начала — московское.

Расписание чемпионата России по плаванию 17 апреля

  • Разминка — 08.00-09.00
  • Предвариельные заплывы — 09.00-13.30
  • Разминка — 17.00-17.45
  • Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00

В онлайн-сервисе ВК-видео и на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП) показывают в прямом эфире утренние заплывы чемпионата России. Вечернюю сессию соревнований в Казани будут транслировать на каналах «Матч Страна», «Матч Планета» и «Матч Арена».

Среди участников чемпионата России: Евгений Рылов, Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Климент Колесников, Мартин Малютин, Иван Гирев, Михаил Довгалюк и другие.

Первенство страны в Казани завершится 19 апреля.

Плавание
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