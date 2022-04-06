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Сегодня, 14:45

Колесников — об отстранении российских пловцов: «В этом нет ничего страшного»

Колесников высказался об отстранении российских пловцов от международных соревнований
Артем Бухаев
Корреспондент
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Серебряный призер олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников рассказал корреспонденту «СЭ», как отреагировал на отстранение российских пловцов от всех международных соревнований.

«К сожалению, в моих силах ничего нет. Я не могу ничего сделать. Наше руководство решило просто не участвовать в мерах предосторожности для самих спортсменов. Я считаю, что все было принято правильно. На данном моменте в этом нет ничего страшного», — сказал Колесников «СЭ».

В марте российские и белорусские пловцы были отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA),

Климент Колесников
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