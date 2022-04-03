В Федерации плавания рассказали, может ли Юлия Ефимова выступить на чемпионате России

Президент Всероссийской Федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников ответил на вопрос «СЭ» о возможности участия Юлии Ефимовой в чемпионате России.

«Спортсмены, которые в настоящее время находятся за рубежом, освобождены от участия в чемпионате России. Они могут предоставить свои результаты за определенный период для фиксации во всероссийском рейтинге. Необходимости приезжать сюда сейчас нет. Такая возможность предоставлена и Ефимовой. Как она ей воспользуется — это ее дело», — сказал Сальников «СЭ».

Чемпионат России по плаванию состоится с 24 по 29 апреля в Казани.