Китайская пловчиха побила мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем

Олимпийская чемпионка Ли Бинцзе побила мировой рекорд в плавании вольным стилем на дистанции 400 м.

Ее время в заплыве на чемпионате Китая составило 3 минуты 51,30 секунды.

Прежний мировой рекорд (3 минуты 56,40 секунды) установила в мае 2022 года австралийская спортсменка Ариарне Титмус.

Ли Бинцзе является обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Токио в женской эстафете 4х200 м вольным стилем. Кроме того, на той Олимпиаде она выиграла бронзовую медаль в плавании вольным стилем на дистанции 400 м.