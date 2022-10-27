Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 16:40

Китайская пловчиха побила мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Олимпийская чемпионка Ли Бинцзе побила мировой рекорд в плавании вольным стилем на дистанции 400 м.

Ее время в заплыве на чемпионате Китая составило 3 минуты 51,30 секунды.

Прежний мировой рекорд (3 минуты 56,40 секунды) установила в мае 2022 года австралийская спортсменка Ариарне Титмус.

Ли Бинцзе является обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Токио в женской эстафете 4х200 м вольным стилем. Кроме того, на той Олимпиаде она выиграла бронзовую медаль в плавании вольным стилем на дистанции 400 м.

0
Читайте также
Европейцы не хотят играть с Россией. Бойкот заставит НХЛ перенести Кубок мира?
Американская баскетболистка выбросила в унитаз свой российский паспорт. Правда ли это?
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рылов считает, что старты внутри России помогут российским пловцам не просесть в результатах
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости