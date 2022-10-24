Рылов считает, что старты внутри России помогут российским пловцам не просесть в результатах

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов считает, что большое количество стартов внутри страны поможет российским пловцам поддерживать форму.

«На российских стартах количество участников увеличилось. Мне кажется, в нынешних условиях сохранить активность для подрастающего поколения в нашем виде спорта не так проблематично, потому что ребятам, которые сейчас стремятся к нашему уровню, может, даже легче будет морально соревноваться внутри страны, чем выходить на турниры за границей. В нашем виде спорта главное — это результат, время. В этом году у нас очень много стартов, что должно помочь не просесть в результатах.

Тренировочный процесс сборной не изменился, все тренировочные мероприятия запланированы, был выезд в Армению в горы, что является хорошим показателем. Я доволен поддержкой плавания, у нас добавились старты, в принципе никто не забыл про спорт, продолжается сотрудничество, все пытаются добавить активности", — приводит ТАСС слова Рылова.

Напомним, что международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах до конца года.