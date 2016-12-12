Кирилл Пригода: "На одной Олимпиаде карьера не заканчивается"

Российский пловец Кирилл Пригода, ставший обладателем золота чемпионата мира на короткой воде в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, отметил, что доволен своим временем. По словам спортсмена, впереди новый олимпийский цикл, который начинается очень удачно.

– Результатом, который показал в эстафете, я очень доволен, - приводит "Р-Спорт" слова Пригоды. - Секунды быстрые, да и медаль золотая в итоге. Это приятно вдвойне. На одной Олимпиаде карьера не заканчивается, впереди новое четырехлетие, новые цели, новые задачи, и, безусловно, радует, что все начинается так удачно.