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Казань может провести чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года

14:11

Казань хочет провести чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года, информирует пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN).

Президент LEN Паоло Барелли в эти выходные посетил Казань и встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Барелли положительно оценивает намерение провести в Казани эти два турнира.

Напомним, Казань ранее принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.

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