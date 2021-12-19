Каменева стала третьей на 100 м комплексом на ЧМ по плаванию на короткой воде
17:29
Россиянка Мария Каменева заняла третье место на дистанции 100 метров комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Абу-Даби.
Она уступила на дистанции израильтянке Анастасии Горбенко и француженке Берил Гастаделло, которые заняли первое и второе места соответственно.
Отметим, что у мужчин на этой дистанции победил россиянин Климент Колесников.
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