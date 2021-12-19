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Колесников выиграл золото на 50 м на спине на ЧМ по плаванию на короткой воде

18:40
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Россиянин Климент Клесников занял первое место на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Абу-Даби. Он преодолел дистанцию за 22,66 секунды.

Еще один представитель России — Павел Самусенко — стал четвертым.

Отметим, что 19 декабря он также выиграл золото на дистанции 100 метров комплексным плаванием.

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Иван Шитик все материалы автора
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