Колесников выиграл золото на 50 м на спине на ЧМ по плаванию на короткой воде
18:40
Россиянин Климент Клесников занял первое место на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Абу-Даби. Он преодолел дистанцию за 22,66 секунды.
Еще один представитель России — Павел Самусенко — стал четвертым.
Отметим, что 19 декабря он также выиграл золото на дистанции 100 метров комплексным плаванием.
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