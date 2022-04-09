Призер Олимпийских игр Станислава Комарова в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Юлия Ефимова может пропустить чемпионат России по плаванию, который пройдет в Казани.

«Нет ничего такого в том, что Юлия отказался от этого чемпионата России. Может быть, она не в форме или просто приболела. Всякое могло произойти. Абсолютно нормальное, взвешенное решение выдающегося спортсмена нашего времени. На данный момент Ефимова является лучшей пловчихой России! А это значит, что она вправе спокойно отказываться от каких-то турниров. Это выбор каждого спортсмена. А мы, все ее болельщики, должны, ждать появления нашей звездочки вновь. Спортсмен такого уровня не должен выступать на каждом турнире. Да, на этом чемпионате России мы не увидим Юлю. Печальная новость, но это шанс для молодых девушек показать себя и навязать конкуренцию Ефимовой», — сказала Комарова «СЭ».

Ранее Ефимова рассказывала в интервью «СЭ», что пропустит чемпионат России и чемпионат мира, но не хочет заканчивать спортивную карьеру на негативной ноте.