08:16 5 декабря | ПЛАВАНИЕ

Фелпс получил от FINA награду "Легенда водных видов спорта. Величайший на все времена"

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Американец Майкл Фелпс получил от Международной федерации плавания (FINA) специальную награду – "Легенда водных видов спорта. Величайший на все времена". Он получил премию во время торжественного гала-вечера FINA, посвященного подведению итогов 2016 года, сообщает официальный твиттер организации. Церемония состоялась в канадском Виндзоре.

Напомним, что Фелпс является самым титулованным спортсменом в истории Олимпиад. На его счету 23 золотых медали Игр, а всего 28 олимпийских наград. Пять титулов он себе добавил на Играх в Рио в 2016 году.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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bezik

Потому что это не доказано. Да и даже среди больных его нет. Он просто великий пловец, может и величайший

08:33 6 декабря

Garik20002

А от ВАДА почему не дали "Самого легального торчка в истории спорта"??

10:46 5 декабря

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