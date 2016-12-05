Фелпс получил от FINA награду "Легенда водных видов спорта. Величайший на все времена"

Американец Майкл Фелпс получил от Международной федерации плавания (FINA) специальную награду – "Легенда водных видов спорта. Величайший на все времена". Он получил премию во время торжественного гала-вечера FINA, посвященного подведению итогов 2016 года, сообщает официальный твиттер организации. Церемония состоялась в канадском Виндзоре.

Напомним, что Фелпс является самым титулованным спортсменом в истории Олимпиад. На его счету 23 золотых медали Игр, а всего 28 олимпийских наград. Пять титулов он себе добавил на Играх в Рио в 2016 году.