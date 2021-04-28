Федерация плавания будет сотрудничать с Олимпийским университетом

В Москве состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Всероссийской федерацией плавания (ВФП) и Российским международным олимпийским университетом (РМОУ) при поддержке Олимпийского комитета России.

— Подписание такого документа между одной из ведущих российских спортивных федераций и образовательным учреждением международного уровня — очень важное событие, — отметил глава ОКР Станислав Поздняков. — В первую очередь, речь идет о подготовке специалистов по спортивному управлению из числа спортсменов и тренеров на базе РМОУ. Опыт, накопленный университетом, показывает, что такие люди востребованы и положительно оцениваются в том числе международными спортивными организациями. Поэтому сотрудничество между ВФП и РМОУ выглядит очень логично.

Согласно меморандуму, федерация и университет будут обмениваться экспертами, информацией и опытом, приглашать друг друга к участию в конференциях, семинарах, конгрессах и образовательных программах. Кроме того, слушатели РМОУ смогут проходить практику в ВФП, ее региональных структурах и на различных турнирах по плаванию, а представители федерации будут приглашаться для проведения учебных программ в вузе. Также университет будет принимать участие в социализации пловцов, завершивших карьеру, и содействовать в реализации федеральной программы «Плавание для всех».

(Антон Бабошин)