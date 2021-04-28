Владимир Сальников: «Вместе с олимпийским университетом будем развивать спорт и готовить кадры»

Руководитель Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников после подписания меморандума о сотрудничестве с Российским международным олимпийским университетом отметил, что оно поможет развитию спорта в стране в целом.

— Считаю, что мы все делаем общее дело, хотим развивать наш спорт, и чтобы каждая ступень этого развития была на самом высоком уровне, — подчеркнул Сальников. — Поэтому мы заинтересованы в совместной работе с РМОУ. Ранее мы уже организовывали курсы повышения квалификации для наших специалистов, и спрос был очень большой. С радостью узнал, что у университета есть программа по социализации завершающих карьеру спортсменов. Думаю, здесь мы тоже можем выступить единым фронтом и обеспечить нашим ребятам интересное будущее. Тем более, что управленцы в сфере спорта сейчас востребованы — спортсмены могут объединить свой богатый опыт с теми знаниями, которые дает РМОУ. Совместно мы можем усилить и направление развития нашего вида спорта, и подготовки кадров.

Напомним, федерация и университет будут обмениваться экспертами, информацией и опытом, приглашать друг друга к участию в конференциях, семинарах, конгрессах и образовательных программах. Кроме того, слушатели РМОУ смогут проходить практику в ВФП, ее региональных структурах и на различных турнирах по плаванию, а представители федерации будут приглашаться для проведения учебных программ в вузе.

(Антон Бабошин)