Евгений Рылов заявил, что планирует завершить карьеру после Олимпиады-2024

Российский пловец Евгений Рылов заявил, что планирует завершить карьеру после Олимпиады-2024.

«Думаю, следующая Олимпиада. А далее буду заканчивать. Кому-то кажется, что 25 или 28 лет, но дистанции уже даются тяжелее. У меня есть цель. Хочу стать самым быстрым в мире. Пока я ее не достиг. Да, у меня есть рекорды мира, но все же», — приводит РИА «Новости» слова Рылова.

25-летний Рылов — двукратный олимпийский чемпион, спортсмен завоевал обе золотых медали на Играх в Токио-2020. Также у него есть серебряная медаль Олимпиады в Японии и бронза на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Олимпиада-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.