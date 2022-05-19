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Плавание

Допинг

Сегодня, 09:10

Скандальная допингистка Шайна Джек отобралась в сборную Австралии по плаванию

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Шайна Джек (слева).
Фото Global Look Press

Австралийка Шайна Джек, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за допинг, отобралась в сборную своей страны на Игры британского Содружества, которые пройдут с 28 июля по 8 августа в английском Бирмингеме.

23-летняя спортсменка стала знаменитой из-за яростной кампании в свою защиту после положительного теста на запрещенный лигандрол в июне 2019 года. В результате расследования Шайне было назначено четырехлетнее наказание, но во время слушаний апелляции в CAS судья заявил, что верит пловчихе на слово, и сократил наказание до двух лет.

Теперь Джек приняла участие в квалификационных заплывах на Игры Содружества и показала второе место на дистанции 100 метров вольным стилем. Бывшая допингистка уступила только восходящей звезде Молли О'Каллаган, показавшей лучшее время сезона — 52,49. В заплыве, правда, не участвовала олимпийская чемпионка Эмма МакКеон, пропускающая нынешний сезон. Теперь Шайна рассчитывает отобраться и на чемпионат мира, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля 2022 года.

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