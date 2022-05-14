Всемирная ассоциация тренеров по плаванию предложила создать две новых категории для трансгендеров

Всемирная ассоциация тренеров по плаванию (WSCA) опубликовала заявление, выступив против участия в женских соревнованиях трансгендеров, которые родились мужчинами.

Вопрос стал очень острым после триумфального выступления в студенческой лиге США трансгендера Лии Томас. По мнению тренеров, это «не вписывается в соревновательный баланс женского плавания» и «нарушает права цисгендерных женщин на справедливое соперничество».

«Трансгендеры не могут быть допущены до женских стартов в нынешней соревновательной модели, — уверены в ассоциации. — Их появление на стартах мешает честной конкуренции из-за различий в силе, выносливости и телосложении, которые присутствуют между среднестатистической цисгендерной женщиной и среднестатистической трансгендерной женщиной, независимо от уровня тестостерона в их организмах».

В заявлении WSCA говорится, что «сбалансировать справедливость и инклюзивность» в спорте можно соблюсти путем создания для трансгендеров отдельной категории, которая может состоять из двух дивизионов — для бывших мужчин, ставших женщинами, и для бывших женщин, ставших мужчинами. Последние также испытывают серьезные проблемы в спорте, поскольку обычно неконкурентоспособны в мужских соревнованиях, но уже не имеют права соревноваться с женщинами.