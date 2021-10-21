Этап Кубка мира по плаванию в Казани пройдет в штатном режиме

В Казани ничего не угрожает проведению этапа Кубка мира по плаванию. Дополнительных ограничительных санитарных мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 не планируется. Об этом сообщили «СЭ» в пресс-службе Министерства спорта Республики Татарстан.

«Этап Кубка мира пройдет с 28 по 30 октября — эти даты не попадают под новые ограничительные меры нерабочих дней», — сказали представители ведомства. Накануне президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни на территории всей страны с 30 октября по 7 ноября. Также главы регионов со сложной эпидемиологической обстановкой могут вводить дополнительные ограничения уже с 23 октября. Однако президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отказался от продления режима нерабочих дней. Они начнут действовать в Татарстане с 30 октября.

Также в Минспорте РТ отметили, что на данный момент не располагают информацией о возможных дополнительных ограничениях для чемпионата Европы по плаванию на короткой воде (25 метров), который пройдет в столице Татарстана с 2 по 7 ноября. «Окончательное решение еще не принято, ждите дальнейшей информации».

По сообщениям внутренних источников «СЭ» на чемпионате Европы по плаванию возможен будет допуск ограниченного числа зрителей, которые прошли полный этап вакцинации, либо переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Такой же порядок входа для болельщиков будет и на Кубке мира по плаванию.

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года. Соревнования делятся на этапы, которые проходят в разных городах по всему миру.

В 2021 году этапы Кубка пройдут в Берлине (1-3 октября), Будапеште (7-9 октября), Дохе (21-23 октября) и Казани (28-30 октября). На всех 4-х этапах спортсмены будут соревноваться в 25-метровом бассейне, а их результаты станут квалификационными для чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (16-21 декабря 2021).

Казань уже принимала этапы Кубка мира FINA в 2018 и 2019 годах.