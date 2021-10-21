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Сборная Украины по плаванию не выступит на чемпионате Европы в России

21 октября, 15:25
Сборная Украины по плаванию не выступит на чемпионате Европы. Фото Getty Images
Сборная Украины по плаванию не выступит на чемпионате Европы. Фото Getty Images

В пресс-службе Европейской лиги плавания (LEN) сообщили, что сборная Украины не примет участия на чемпионате Европы, который состоится в Казани.

«Поскольку со стороны Украины нет спортсменов, зарегистрированных на нашей платформе для этого соревнования, они не обязаны объяснять причину, по которой остаются в стороне. Это не единственная страна, не принимающая участия в чемпионатах. Федерации свободно решают, участвовать им или нет», — приводит слова представителя пресс-службы LEN РИА Новости.

Ранее президент федерации плавания Украины Андрей Власков сообщил, что сборная Украины отказалась от выступления на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по плаванию пройдет в Казани с 2 по 7 ноября.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211021/plavnie-1755596231.html

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