Сборная Украины по плаванию не выступит на чемпионате Европы в России

В пресс-службе Европейской лиги плавания (LEN) сообщили, что сборная Украины не примет участия на чемпионате Европы, который состоится в Казани.

«Поскольку со стороны Украины нет спортсменов, зарегистрированных на нашей платформе для этого соревнования, они не обязаны объяснять причину, по которой остаются в стороне. Это не единственная страна, не принимающая участия в чемпионатах. Федерации свободно решают, участвовать им или нет», — приводит слова представителя пресс-службы LEN РИА Новости.

Ранее президент федерации плавания Украины Андрей Власков сообщил, что сборная Украины отказалась от выступления на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по плаванию пройдет в Казани с 2 по 7 ноября.