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Сборная Украины по плаванию отказалась от выступления на чемпионате Европы в России

20 октября, 17:21
Сборная Украины по плаванию отказалась от выступления на чемпионате Европы в России. Фото Getty Images
Сборная Украины по плаванию отказалась от выступления на чемпионате Европы в России. Фото Getty Images

Президент федерации плавания Украины Андрей Власков сообщил, что сборная Украины отказалась от выступления на чемпионате Европы, который состоится в Казани.

«Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо.

На турнир в Россию должны были отправиться призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Оба спортсмена в итоге снялись по личным причинам», — цитирует Власкова Suspilne.

Чемпионат Европы по плаванию пройдет в Казани с 2 по 7 ноября. Ранее был объявлен состав сборной России для участия в соревнованиях.

Дополнительная информация:

https://suspilne.media/173036-zbirna-ukraini-z-plavana-ne-vistupatime-na-cempionati-evropi-2021-u-rosii/

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Александр Кравченко все материалы автора
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