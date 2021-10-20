Сборная Украины по плаванию отказалась от выступления на чемпионате Европы в России
Президент федерации плавания Украины Андрей Власков сообщил, что сборная Украины отказалась от выступления на чемпионате Европы, который состоится в Казани.
«Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо.
На турнир в Россию должны были отправиться призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Оба спортсмена в итоге снялись по личным причинам», — цитирует Власкова Suspilne.
Чемпионат Европы по плаванию пройдет в Казани с 2 по 7 ноября. Ранее был объявлен состав сборной России для участия в соревнованиях.
Дополнительная информация:
https://suspilne.media/173036-zbirna-ukraini-z-plavana-ne-vistupatime-na-cempionati-evropi-2021-u-rosii/
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