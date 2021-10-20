Сборная Украины по плаванию отказалась от выступления на чемпионате Европы в России

Президент федерации плавания Украины Андрей Власков сообщил, что сборная Украины отказалась от выступления на чемпионате Европы, который состоится в Казани.

«Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо.

На турнир в Россию должны были отправиться призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Оба спортсмена в итоге снялись по личным причинам», — цитирует Власкова Suspilne.

Чемпионат Европы по плаванию пройдет в Казани с 2 по 7 ноября. Ранее был объявлен состав сборной России для участия в соревнованиях.