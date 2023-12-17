Егорова вышла на заплыв в костюме Гринча и победила на дистанции 400 м вольным стилем
Российская пловчиха Анна Егорова, представляющая ХМАО и Калининградскую область, выиграла заплыв на 400 метров на Кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге.
25-летняя спортсменка показала результат 4 минуты 3,09 секунды. На заплыв она вышла в образе Гринча.
Второе место заняла Софья Дьякова, преодолевшая дистанцию за 4 минуты 4,73 секунд. Третьей стала Валерия Саламатина (4.08,39). Обе пловчихи выступают за Республику Татарстан.
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