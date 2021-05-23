Ефимова заняла третье место на 50 м брассом на чемпионате Европы
19:14
Юлия Ефимова показала третье место в финальном заплыве на дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы. Россиянка проплыла дистанцию за 30,22 секунды.
Победу одержала представительница Италии Бенедетта Пилато. Ее результат — 29,35 секунды. Второй финишировала финка Ида Хулкко (30,19).
16-летняя италяьнка установила новый мировой рекорд в полуфинальном заплыве.
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