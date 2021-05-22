Рылов про победу на чемпионате Европы: «Немного на истощении работал»

Двукратный чемпион мира по плаванию россиянин Евгений Рылов рассказал, что находится под нагрузкой и из-за этого работал на истощении на чемпионате Европы в Будапеште.

В субботу Рылов завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 м на спине.

«Мне было довольно тяжеловато в эти дни, тренировки у меня продолжаются, нагрузка сильно не спадала. Немного на истощении работал, — цитирует «РИА Новости» Рылова. — Показал сегодня хороший результат для этого периода времени. И это тот cлучай, когда я доволен секундами, если говорить про 200 м. В принципе здесь на чемпионате Европы сейчас люди или очень хорошо готовы, или кто-то под нагрузкой плывет. Тут относительно того, кто и как подводится под Игры».

«Планируется, что это мой последний старт перед Олимпийскими играми. Теперь будут только тренировки. Что касается вакцинации, я уже прививку сделал», — добавил он.