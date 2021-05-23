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Илья Бородин выиграл золото в заплыве на 400 м комплексом на чемпионате Европы

19:51

Россиянин Илья Бородин стал чемпионом Европы в заплыве на 400 метров комплексным плаванием. Он преодолел дистанцию за 4 минуты и 10,02 секунды. Это новый рекорд России и новый юниорский рекорд мира.

Для 18-летнего Бородина эта награда стала первой в карьере на чемпионатах Европы.

Вторым стал итальянец Альберто Раццетти (отставание — 1,15 секунды), замкнул тройку лучших британец Макс Литчфилд (+1,54).

Другой представитель России Максим Ступин (+7,04) занял восьмое место.

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