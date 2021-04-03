Ефимова вышла в полуфинал чемпионата России на 50 метров брассом
12:49
Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата России на дистанции 50 метров брассом со вторым результатом. Ее результат 30,75 секунды.
Соревнования проходят в Казани.
Лучшее время показала Ника Годун — 30,56 секунды.
Климент Колесников (24,60) и Анастасия Фесикова (28,59) отобрались в полуфинал с лучшим временем на 50-метровке на спине.
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