Ефимова вышла в полуфинал чемпионата России на 50 метров брассом

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата России на дистанции 50 метров брассом со вторым результатом. Ее результат 30,75 секунды.

Соревнования проходят в Казани.

Лучшее время показала Ника Годун — 30,56 секунды.

Климент Колесников (24,60) и Анастасия Фесикова (28,59) отобрались в полуфинал с лучшим временем на 50-метровке на спине.