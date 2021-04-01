Определена дата повторного слушания в CAS по делу китайского пловца Сунь Яна

Повторное слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу китайского пловца Сунь Яна пройдут в период с 24 по 28 мая, сообщает официальный сайт суда. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заседание пройдет в режиме видеоконференции.

В связи с отстранением главы предыдущей панели арбитров итальянца Франко Фраттини, на это дело была назначена новая панель. Ее главой будет швейцарец Ханс Натер.

29-летний китаец ранее добился пересмотра вердикта CAS в федеральном суде Швейцарии. Решение было связано с тем, что Фраттини в Twitter позволял себе расистские шутки в отношении китайцев. После этого арбитр был отстранен.

CAS ранее дисквалифицировал спортсмена за нападение на допинг-офицеров при попытке взять у него тест на допинг. Пловец утверждал, что не поверил офицерам, приняв их за фанатов.

После серии препирательств Сунь Ян все же позволил взять у себя пробу крови, но потом между сторонами вновь вспыхнула ссора, и мать спортсмена приказала телохранителю разбить пробирку молотком, что тот и сделал. При этом сам пловец разорвал бланк допинг-контроля. После этого было принято решение о его дисквалификации. В 2014 году пловец был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на три месяца.

Сунь Ян — трехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.