Ефимова сообщила, что в новом доме у нее будет маленький бассейн

Российская пловчиха Юлия Ефимова, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, сообщила, что планирует арендовать дом, где у нее будет небольшой бассейн. Все бассейны в США сейчас закрыты из-за пандемии коронавируса.

«Пришлось искать новый дом, и приоритетом у нас было наличие бассейна по возможности, — сказала Ефимова в интервью телеканалу «Россия 24». — Бассейн будет маленький, конечно. Метров 7-10 максимум. Но для чувства воды, для того, чтобы поработать, поделать упражнения, этого хватит. Я безумно рада этому.

По последним данным в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.

В России, по данным Роспотребнадзора, 27 938 случаев заражения COVID-19. 232 человека умерли, выздоровели — 2304.