Ефимова рассказала о своей реакции на негативные комментарии в соцсетях

Россиянка Юлия Ефимова после завершения личных стартов на чемпионате России 2021 года в Казани рассказала о своем отношении к негативным комментариям в интернете.

У 29-летней Ефимовой больше всего подписчиков в Instagram среди спортсменов сборной России по плаванию — 212 тысяч на 9 апреля.

«Как отношусь к негативным комментариям? Я знаю, что такие комментарии есть, поэтому туда и не захожу. Сам инстаграм отбирает для меня по каким-то алгоритмам, подписчикам комментарии, которые мне могли бы быть интересны — их смотрю. Не специально, что попадается. А насчет хейтеров, иногда, конечно, вижу негатив, он тоже попадается, но я стараюсь не обращать внимания, не смотреть. Слишком много разных мнений и комментариев. Слышала ли я о том, что люди от меня устали? Если честно, я не часто слышу такое от других людей, болельщиков. Не понимаю, почему вы вообще меня тут списываете? Я вообще-то отобралась на 100 метров. Я все еще еду на Олимпиаду, так что все нормально».

По итогам ЧР в Казани Ефимова попала в состав олимпийской команды на Игры в Токио на дистанции 100 метров брассом. На дистанции 200 метров Ефимова стала только третьей и норматив для участия на Олимпиаде не выполнила. Олимпийскую квоту заняли Евгения Чикунова и Мария Темникова.

(Рустам Имамов)

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