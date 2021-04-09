Пловец Андрей Минаков усомнился в патриотизме российских болельщиков

Российский пловец Андрей Минаков в интервью «СЭ» рассказал, почему считает Россию фаворитом на Олимпиаде в Токио по плаванию.

Ранее после заплывов на чемпионате России-2021 в Казани он сказал журналистам, что российские пловцы «порвут» американцев.

— Откуда у вас складывается уверенность в том, что сборная России обязательно выиграет у сборной США на Олимпиаде? По ходу этих соревнований вы неоднократно с бравадой заявляли о планах на победу на Играх в Токио. Вы сравнивали результаты российских пловцов и американских?

— Прежде всего мне кажется это психологический настрой. С каким настроем мы выйдем на старт, во-многом есть шанс, что по итогу так все и случится. Если наша сборная команда поверит в то, что американцы точно такие же соперники и обычные люди, как и все остальные, то у нас все и получится. Я искренне даже не понимаю тех российских фанатов плавания, которые говорят, что наши комментарии слишком заоблачные и нам нужно бы спуститься на Землю. У меня после этого возникает резонный вопрос, за кого мы тут вообще болеем? За американцев или за Россию? Причем есть не только американцы, а еще и китайцы, которые тоже хорошо плывут. Если верить, то все под силу. Я вижу, как уровень российского плавания за последние годы сильно вырос, если сравнивать с прошлым.

— Здесь главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность. Поднимаем архивные интервью Владимира Морозова за 2012, 2016 годы и тоже видим как пловцы говорят о планах на «золотую» эстафету.

— Так значит надо не бояться, уже нечего нам бояться. Стоит ли говорить о том, что американцы сильные, нам предстоит тяжелая борьба... Зачем эти комплименты сопернику? Лучше сразу всем и вся обозначить свои берега и показать, что сладкой жизни у них на Олимпиаде не будет. А что касается самоуверенности... я к этому достаточно просто отношусь. Все что мы говорим — это наш настрой, наши мысли и даже если что-то в итоге не получится, то я буду в себе уверен, что выложусь на 200 процентов, а там уже как что будет, поглядим. Не важно кто в какой форме находится сейчас, важно только то, в каком состоянии мы будем уже в день старта в Токио. Не важно кто как плыл последние четыре года.

— Вы сами планируете следить за чемпионатом США по плаванию?

— Конечно. Хочу смотреть не просто на время, а на организацию, на атмосферу. Мне нравится, как американцы организуют соревнования.

Отметим, что Минаков отобрался на Олимпийские игры в Токио на дистанциях 100 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем и в эстафетную команду 4 по 100 метров.

(Рустам Имамов)