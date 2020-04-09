Ефимова показала свои изнуряющие тренировки во время самоизоляции. Это действительно тяжело
11:28
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта видео своих тренировок в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.
В видео Ефимова пытается проплыть воображаемую дистанцию в 200 метров комплексным плаванием.
— Это реально тяжело! — подписала публикацию Ефимова.
Также, россиянка предложила повторить эту тренировку и бросила вызов венгерской пловчихе, 3-кратной олимпийской чемпионке Катинке Хоссу, олимпийской чемпионке Фемке Хемскерк из Голландии, новозеландскому пловцу Дэниэлу Хантеру и россиянину Андрею Минакову.
April 9, 2020
April 9, 2020
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