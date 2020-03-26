Ефимова на карантине. И проводит «тренировки» в ванне

Двукратный олимпийский призер Юлия Ефимова выложила видео из ванной. Российская пловчиха показала, как «тренируется» в условиях карантина из-за эпидемии коронавируса.

«Тренировка по плаванию дома», — написала Ефимова в Instagram.

Ефимова тренируется теперь так на карантине pic.twitter.com/hU3vKoNiqk — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) March 26, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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