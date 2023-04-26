Чемпионка мира и обладательница рекорда Европы Мария Каменева в интервью «СЭ» заявила, что потеряла интерес к просмотру международных соревнований по плаванию.

«Скажу честно, я сейчас не особо даже и слежу за тем, что происходит на международной арене. Если попадется что-то изучу, оценю. Но не отслеживаю каждые соревнования, каждый заплыв. Фокус сейчас скорее на себя, на свои результаты. Мы боремся сами с собой. Внутри страны у нас конкуренция между российскими спортсменами, еще соседи из Белоруссии добавляются. Настя Шкурдай добавляет конкуренции.

А насчет того правильно сравнивать наши секунды с теми, что в других бассейнах показывают или нет мне трудно сказать. Я ведь не сравнивала то в каких условиях они плывут, в каких мы. Так увы сейчас сложилось, такие обстоятельства. Имеем что имеем и стараемся развиваться в тех обстоятельствах, которые есть сейчас», — сказала Каменева.

Отметим, что на чемпионате России в Казани Мария завоевала одну «золотую» и две «серебряные» награды.

Полное интервью Марии Каменевой «СЭ» здесь