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«Ощущаю себя не в лучшей форме — турнир стал проходящим». Рекордсменка Европы Каменева объяснила неудачи на ЧР

Рекордсменка Европы Каменева объяснила неудачи на чемпионате России по плаванию
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка мира и обладательница рекорда Европы Мария Каменева в интервью «СЭ» рассказала о причинах, по которым выступила на чемпионате России в Казани не так как планировала.

«В целом все хорошо. Для меня соревнования — это всегда праздник. Поэтому на соревнованиях у меня всегда хорошее настроение, желание бороться. Но честно скажу, ощущаю себя не в лучшей форме. Этому доказательство и те результаты, которые я тут в Казани показала, секунды. Мое личное ощущение воды, соревновательного ритма.

Все не идеально пока, поэтому настраиваемся на летний финал Кубка России. С тренером выводим свою подготовку на июль. В этом сезоне так получилось, что чемпионат России — проходящий старт. Это не совсем запланированная мера, но вынужденно турнир стал проходящим», — сказала Каменева.

Отметим, что на турнире в Казани Мария завоевала одну «золотую» и две «серебряные» награды.

Полное интервью Марии Каменевой «СЭ» здесь

плавание
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