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Чемпионат России по плаванию: расписание соревнований по дням

Чемпионат России по плаванию пройдет с 14 по 19 апреля в Казани
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Юлия Ефимова.
Фото Дмитрий Коротаев/ &quot;Известия&quot;, photo.khl.ru

Чемпионат России по плаванию пройдет с 14 по 19 апреля в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта. Начало предварительных заплывов — в 09:00 по московскому времени, полуфинальных и финальных 14-18 апреля — 18:00, 19 апреля — 17:00.

Чемпионат России по плаванию: расписание соревнований по дням

14 апреля

  • Разминка — 08.00-09.00
  • Предварительные заплывы — 09.00-13.30
  • Разминка — 17.00-17.30
  • Торжественное открытие — 17.45
  • Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00

15 апреля

  • Разминка — 08.00-09.00
  • Предварительные заплывы — 09.00-13.30
  • Семинар судей — 14.00-16.00
  • Разминка — 17.00-17.40
  • Специальная церемония награждения — 17.45
  • Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00

16 апреля

  • Разминка — 08.00-09.00
  • Предварительные заплывы — 09.00-13.30
  • Семинар судей — 14.00-16.00
  • Разминка — 17.00-17.45
  • Специальная церемония награждения — 17.45
  • Финальные и полуфинальные заплывы -18.00-20.00

17 апреля

  • Разминка — 08.00-09.00
  • Предвариельные заплывы — 09.00-13.30
  • Разминка — 17.00-17.45
  • Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00

18 апреля

  • Разминка — 08.00-09.00
  • Предварительные заплывы — 09.00-13.30
  • Президиум — 14.00
  • Разминка — 17.00-17.45
  • Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00

19 апреля

  • Разминка — 08.00-09.00
  • Предварительные заплывы — 09.00-13.30
  • Разминка — 16.00-17.00
  • Финальные и полуфинальные заплывы — 17.00-19.00

Время начала соревнований — московское.

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