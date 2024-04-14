Чемпионат России по плаванию пройдет с 14 по 19 апреля в Казани

Чемпионат России по плаванию пройдет с 14 по 19 апреля в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта. Начало предварительных заплывов — в 09:00 по московскому времени, полуфинальных и финальных 14-18 апреля — 18:00, 19 апреля — 17:00.

Чемпионат России по плаванию: расписание соревнований по дням

14 апреля

Разминка — 08.00-09.00

Предварительные заплывы — 09.00-13.30

Разминка — 17.00-17.30

Торжественное открытие — 17.45

Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00

15 апреля

Разминка — 08.00-09.00

Предварительные заплывы — 09.00-13.30

Семинар судей — 14.00-16.00

Разминка — 17.00-17.40

Специальная церемония награждения — 17.45

Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00

16 апреля

Разминка — 08.00-09.00

Предварительные заплывы — 09.00-13.30

Семинар судей — 14.00-16.00

Разминка — 17.00-17.45

Специальная церемония награждения — 17.45

Финальные и полуфинальные заплывы -18.00-20.00

17 апреля

Разминка — 08.00-09.00

Предвариельные заплывы — 09.00-13.30

Разминка — 17.00-17.45

Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00

18 апреля

Разминка — 08.00-09.00

Предварительные заплывы — 09.00-13.30

Президиум — 14.00

Разминка — 17.00-17.45

Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00

19 апреля

Разминка — 08.00-09.00

Предварительные заплывы — 09.00-13.30

Разминка — 16.00-17.00

Финальные и полуфинальные заплывы — 17.00-19.00

Время начала соревнований — московское.