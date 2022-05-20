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Плавание

Сегодня, 11:35

Мельбурн вместо Казани примет ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде

Карен Саркисян
Корреспондент
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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году пройдет в Мельбурне (Австралия), сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

Турнир пройдет с 13 по 18 декабря.

Напомним, что изначально соревнования должны были пройти в Казани с 17 по 22 декабря 2021 года.

В марте FINA лишила Казань права проведения чемпионата мира. Также федерация отстранила российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях до конца года.

Источник: https://www.fina.org/news/2625114/melbourne-to-host-16th-fina-world-swimming-championships-25m-2022
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