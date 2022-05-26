Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Ситуация ведь реально сложилась непростая. Я даже политикой это назвать не могу — просто грязная возня, в которой увязла даже такая солидная организация, как Международная федерация плавания. В том же бюро FINA президент Федерации плавания России Владимир Сальников голосовал против отстранения, но оказался один против всех — его просто никто не захотел услышать. Это я знаю абсолютно точно», — приводит слова Чепика RT.

Также главный тренер национальной команды заявил, что российская федерация была готова отправить пловцов на соревнования, но побеспокоилась за их безопасность.

«Конечно, мы могли не отказываться от участия сами, как это в итоге было сделано, а рискнуть и попробовать послать команду на оба чемпионата. Но здесь уже мы могли подвергнуть наших ребят риску с точки зрения безопасности. Если бы, не дай бог, хоть с кем-то что-то произошло, грош была бы нам цена как руководителям», — отметил Чепик.

В марте FINA отстранила российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях до конца года.