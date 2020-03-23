Чемпионат Европы по водным видам спорта может быть отложен до весны 2021 года

Если чемпионат Европы по водным видам спорта не получится провести в августе, то турнир может быть перенесен на более поздние даты. Вплоть до весны 2021 года, сообщает на сайте Европейской лиги плавания.

Ранее чемпионат Европы, который должен был пройти 11-24 мая в Будапеште, перенесен из-за пандемии коронавируса. Отмечалось, что предлагаемые новые сроки турнира — с 17 по 30 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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