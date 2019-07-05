Александр Попов подаст в суд после обвинений в коррупции

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов планирует подать иск о защите прав и достоинства в ответ на обвинения в коррупции. Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги тогдашнему главе ИААФ Ламину Диаку за голоса в пользу города при выборе места проведения Олимпиады-2016. Диак якобы перераспределил их между членами МОК, включая Попова и главу Олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.

– Считаю необходимым начать сотрудничество по данному вопросу с комитетом по этике МОК, которому готов предоставить любую информацию, – цитирует ТАСС Попова. – В свою очередь, я начинаю подготовку иска о защите прав и достоинства, который предлагаю рассмотреть в месте расположения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета – Швейцарии.

С большим сожалением для города Рио-де-Жанейро и бывшего губернатора Сержио Кабрала готов официально заявить, что, во-первых, я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал, во-вторых, я не участвовал ни в каких переговорах на подобные темы, и с людьми, которых упоминают в информационных источниках, я не знаком и контактов с ними никогда не имел.