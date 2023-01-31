Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Главная
Судейство

Судейство

Сегодня, 19:24

В Турции стартовал учебно-тренировочный сбор судей и инспекторов РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Учебно-тренировочный сбор судей и инспекторов, работающих на матчах Российской премьер-лиги, стартовал в турецком Белеке, сообщает сайт РФС.

В нем принимают участие 26 главных арбитров, 41 ассистента судьи, 3 ВАР, 2 АВАР и 22 инспектора.

Участников сбора ожидают тренировки на поле, теоретические занятия, отработка спорных моментов и практическое судейство. Кроме того, судьи пройдут дистанционные тесты на стрессоустойчивость, поведение в конфликтных ситуациях и диагностику защитных механизмов.

Специально для этого сбора судейский комитет РФС подготовил восемь лекций. В основном, они посвящены единоборствам, особенно тем, которые связаны с ключевыми решениями арбитров на поле.

Были собраны материалы по моментам, которые требуют включения видеоассистента арбитра, если судья не выносит рекомендуемое в том случае решение.

Отдельная лекция на сборах — про единоборства в штрафной площади. Это задержки, толчки, нарушения в ногах и игра рукой. Еще один большой материал связан с контролем и руководством игрой. Посвященную этой теме лекцию на сборе будет читать сербский арбитр Милорад Мажич.

Для проведения тренировок с видеоассистентами арбитра в Белеке используется оборудование, аналогичное тому, которое используется на матчах РПЛ.

Источник: https://www.rfs.ru/news/217431
РПЛ
0
Читайте также
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Челси» больше не интересуется Захаряном, но спрос в Европе на Арсена вырос. Инсайды «СЭ»
«Урал» выкупил у «Спартака» полузащитника Сунгатулина
Хет-трик Чалова помог ЦСКА разгромить «Аланию» в товарищеском матче
Чалов забил эффектный гол в товарищеском матче против «Алании»
«Оренбург» проиграл болгарской «Славии» в товарищеском матче
«Факел» и защитник Дашаев расторгли контракт по обоюдному согласию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каманцев: «Нет смысла оценивать работу судей после первой части сезона РПЛ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости