Кравцов не будет оспаривать итоги выборов главы Союза конькобежцев России

Бывший президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов не будет оспаривать избрание Николая Гуляева на пост главы организации.

«Не буду оспаривать результаты выборов, хотя на делегатов оказывалось давление», — сказал Кравцов ТАСС.

В пятницу на отчетно-выборном конгрессе СКР в Москве Гуляев был избран новым президентом организации. Кравцов возглавлял СКР с 2009 года.

За Гуляева было отдано 34 голоса, за Кравцова — 21, за кандидата от Федерации конькобежного спорта Тверской области Вадима Морозова — 2.