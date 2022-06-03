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Сегодня, 18:23

Кравцов не будет оспаривать итоги выборов главы Союза конькобежцев России

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов не будет оспаривать избрание Николая Гуляева на пост главы организации.

«Не буду оспаривать результаты выборов, хотя на делегатов оказывалось давление», — сказал Кравцов ТАСС.

В пятницу на отчетно-выборном конгрессе СКР в Москве Гуляев был избран новым президентом организации. Кравцов возглавлял СКР с 2009 года.

За Гуляева было отдано 34 голоса, за Кравцова — 21, за кандидата от Федерации конькобежного спорта Тверской области Вадима Морозова — 2.

Источник: https://tass.ru/sport/14818433
Алексей Кравцов
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