Кравцов отказался от поста почетного президента Союза конькобежцев России

Бывший глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов отказался от предложения занять должность почетного президента организации. Об этом рассказал новый президент СКР Николай Гуляев.

«Алексей Кравцов отказался от предложения занять пост почетного президента союза», — сказал Гуляев ТАСС.

Проигравший на выборах теперь уже бывший глава федерации Алексей Кравцов после процедуры голосования отметил, что на делегатов отчетно-выборного конгресса оказывалось давление.

«Информационно, насколько я понимаю, это выглядит так, — отметил Гуляев, говоря о том, что предвыборная кампания кандидатов прошла не очень чисто. — Но я выступаю за абсолютную прозрачность и создание конкурентных условий, потому что привык достигать своих целей в честной борьбе, так было и на конькобежной дорожке, и на государственной службе в правительстве Москвы».

В пятницу на отчетно-выборном конгрессе СКР в Москве Гуляев был избран новым президентом организации. Кравцов возглавлял СКР с 2009 года.