Соболев стал первым в параллельном слаломе в Италии

Россиянин Андрей Соболев стал победителем этапа Кубка мира в параллельном слаломе в Италии.

Кортина-д`Ампеццо (Италия)

Кубок мира

Параллельный слалом

Мужчины

1. Ан. СОБОЛЕВ (Россия)

2. Фишналлер (Италия)

3. Карль (Австрия)

4. Кавицель (Швейцария)

5. Феличетти (Италия)

6. Проммеггер (Австрия)…

13. УАЙЛД (Россия)…

19. БОГДАНОВ (Россия)…

23. ШИПИЛОВ (Россия)…

38. САРСЕМБАЕВ (Россия)

39. КОТОВ (Россия)…

44. ТАЙМУЛИН (Россия)

45. КОЛЕГОВ (Россия)

46. РОГОЗИН (Россия)

Женщины

1. Ледечка (Чехия)

2. Ульбинг (Австрия)

3. Окнер (Италия)

4. Крол (Польша)

5. Цогг (Швейцария)

6. Шеффманн (Австрия)…

11. ТУДЕГЕШЕВА (Россия)…

14. ХАТОМЧЕНКОВА (Россия)…

17. СОБОЛЕВА (Россия)…

24. БЫКОВА (Россия)

25. САЛИХОВА (Россия)…

37. ИЛЮХИНА (Россия)