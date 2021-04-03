На чемпионате России по лыжам нашли «норвежку»: ее могли снять, но скандал удалось замять

Александру Шимолину в Тюмени едва не приняли за Терезу Йохауг.

Женский марафон на чемпионате России не обещал никаких сверхъестественных новостей. Большинство лидеров снялись с гонки, а выиграла ее легко и непринужденно Мария Истомина. Но лыжники в последнее время не разочаровывают: то постасовку устроят, которая зайдет в топ «Яндекса», то Елена Вяльбе все-таки уговорит Александра Большунова выйти к прессе, когда он шутит, что «все в черных списках».

Теперь Елена Валерьевна едва не изобличила норвежку в гонке. В трансляции Telesport (глава ФЛГР лично комментировала гонку) Вяльбе, увидев форму лыжницы Александры Шимолиной, сказала следующее:

— Не так давно показывали спортсменку под 40-м номером. Она бежит в национальном комбинезоне сборной Норвегии. По правилам соревнований ее не должны были допустить до старта — у нас нельзя выступать в экипировке других стран. К сожалению, судьи этот момент упустили. Сейчас, конечно, снять они ее уже не имеют права. Но какой-то разговор судьи проведут с ней — уже после чемпионата России.

— Наши спортсмены не имеют права выступать на соревнованиях и выходить на награждение в экипировке других стран, будь то шапочка, полоска или комбинезон. Это все прописано в правилах соревнований. Давным-давно мы не видели, чтобы кто-то бежал в форме других стран. Раньше это было достаточно часто, — рассказала Вяльбе.

Услышав это, к Шимолиной после гонки подошли журналисты. Она была заметно удивлена таким вниманием, но достойно парировала претензии:

— Извините, нет никаких флагов, надписей, просто похожая расцветка. Никаких обозначений норвежской формы нет. Я просто всю зиму бегаю в ней, и мне ни разу судьи такого не говорили. (Поворачивается кругом.) У норвежцев есть надпись NOR, а тут просто полоски. Почему что-то не так? Если нет символики, то все разрешено. Я вам адекватно отвечаю: был бы герб — да, претензии логичны, но здесь ничего нет. Нет, ну я дура, что ли? Мы же проходим контроль перед гонкой. Первый раз с таким сталкиваюсь. Вы загуглите в интернете, у них флаги на форме везде.

Да, есть фирма Bjorn Daehlie, они отдельно шьют для норвежцев, но это обычный массмаркет с российского сайта, любой ее может спокойно купить. Я и заказывала, а не федерация региональная. Теперь я задумаюсь, что с ней можно сделать, чтобы больше таких казусов не было. В любом случае Большунов круче Клебо! Патриотизм точно при мне. (Смеется.)

Услышав аргументацию лыжницы, переданную журналистами, Вяльбе все же смягчилась.

— Выглядело все так, что она выступает в норвежской форме, что запрещено правилами. Она говорит, что символики нет? Может быть, я ошиблась. В таком случае к судьям вопросов нет, — признала Вяльбе.

Теперь Шимолиной вроде бы ничто не угрожает. Не сказать чтобы и она как-то угрожала финальному распределению сил в гонке. Александра пришла к финишу 29-й из 33 участниц, в 12 минутах 20 секундах от Истоминой. Будем надеяться, менять комбинезон и тратить свои деньги снова ей не придется.